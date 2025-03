HSG Fürth/Krumbach holt sich Meisterschaftsfinale ins Haus

Fürth/Krumbach. Es ist angerichtet: Die Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach können dank des 23:19 (11:11)-Auswärtssiegs bei der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden II schon am kommenden Wochenende die vorzeitige Meisterschaft in der Bezirksoberliga feiern. Mit einem Sieg am Sonntag in eigener Halle gegen den SV Erbach wäre dem Team von Trainer Daniel Werner der Titel am drittletzten Spieltag nicht mehr zu nehmen.