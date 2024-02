HSG Weschnitztal dominiert das Spitzenspiel

Die HSG Weschnitztal ist in der Handball-Verbandsliga das Maß der Dinge: Auch im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Wieblingen ließ das Team von Trainer Marcus Gutsche am Samstag nichts anbrennen, gewann mit 30:25 (15:11) und baute damit die Führung an der Spitze auf zehn Pluspunkte aus, nach Minuspunkten sind es immerhin schon acht.