Handball-Verbandsliga

HSG Weschnitztal unter Druck: „Wir müssen endlich in die Spur kommen“

Zwei Punkte aus drei Spielen sind zu wenig für die eigenen Ansprüche der HSG Weschnitztal. Vor dem Heimspiel gegen Walzbachtal fordert Trainer Mirco Ritter eine deutliche Steigerung.

Ob Timo Zehrbach am Samstag beim Heimspiel seiner HSG Weschnitztal mitwirken kann, ist noch offen. Er ist derzeit angeschlagen. Foto: Philipp Reimer
Ob Timo Zehrbach am Samstag beim Heimspiel seiner HSG Weschnitztal mitwirken kann, ist noch offen. Er ist derzeit angeschlagen.

Weschnitztal. Wiedergutmachung ist angesagt, wenn die Verbandsliga-Handballer der HSG Weschnitztal am Samstagabend (10. Oktober, 19 Uhr) die HSG Walzbachtal empfangen. Nach der enttäuschenden 30:35-Niederlage am vergangenen Wochenende beim Aufsteiger Heidelberg-Leimen wäre alles andere als ein Erfolg vor eigenen Fans ein Rückschlag für das Team von Trainer Mirco Ritter. „Wir müssen endlich in die Spur kommen“, ist der Coach mit den bisherigen Auftritten und den 2:4 Punkten nicht zufrieden.

Walzbachtal kommt mit 4:2 Zählern in den Odenwald und vor allem mit dem Rückenwind eines Sieges gegen Oftersheim/Schwetzingen. „Wir bekommen es mit einem kompakten Gegner zu tun, der einem das Leben schwer machen kann, wenn man ihn ins Spielen kommen lässt“, warnt Ritter, wohlwissend, dass seine Team bei den bisherigen Auftritten vor allem die nötige Konstanz vermissen ließ.

Allerdings gibt es bei Weschnitztal einige personelle Fragezeichen: Samuel Bechtold, Timo Zehrbach und Jan Sauer sind angeschlagen. „Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt“, erwartet Ritter eine eher kurzfristige Entscheidung, ob alle Spieler an Bord sind.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Angesichts des nicht allzu breiten Kaders, würden Ausfälle natürlich schmerzen. „Wir verfügen immer noch nicht über einen großen Kader, sind aber sicherlich qualitativ besser besetzt, als in der vergangenen Runde“, betont Ritter, „aber das müssen wir jetzt endlich auch einmal zeigen.“

HSG Weschnitztal II erhält Verbandsliga-Unterstützung

Etwas entspannen sollte sich indes die personelle Situation bei den Bezirksliga-Handballern der HSG Weschnitztal II: Zum Heimspiel am Samstag (17 Uhr) gegen die SpVgg Ilvesheim hofft Trainer Franz-Josef Höly auf die Rückkehr des ein oder anderen zuletzt krankheitsbedingt fehlenden Akteurs.

Zudem wird Unterstützung von oben erwartet: Das Trio Lars Heckmann, Marlon Emmerich und Ami Thron aus der ersten Mannschaft helfen bei der Reserve aus.

Ami Thron hilft gemeinsam mit zwei weiteren Verbandsliga-Kollegen in der Zweiten der HSG Weschnitztal aus. Foto: Fritz Kopetzky
Ami Thron hilft gemeinsam mit zwei weiteren Verbandsliga-Kollegen in der Zweiten der HSG Weschnitztal aus.

„Unser Ziel muss es natürlich sein, bei den Heimspielen möglichst die Punkte zu holen, wenn wir schon Unterstützung von den jungen Spielern aus der Ersten bekommen“, erklärt HSG-Vorstandsmitglied David Wieder und hofft nach zwei Niederlagen zum Start nun auf die ersten Punkte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Die erste Standortbestimmung für die HSG Weschnitztal
Handball

Die erste Standortbestimmung für die HSG Weschnitztal

Die HSG Weschnitztal startet in der Verbandsliga bei der SU Neckarsulm. Trainer Mirco Ritter hat mehr Möglichkeiten. Fürtheri Oberliga-Handballerinnen wollendie ersten Punkte.

17.09.2026

Mirco Ritter ist mit stärkerer HSG Weschnitztal zum Angriff bereit
Handballer vor der Saison

Mirco Ritter ist mit stärkerer HSG Weschnitztal zum Angriff bereit

Trainer sieht sein Team in der Verbandsliga breiter aufgestellt. Jetzt müssen die Spieler nur noch auf ihn hören. Und der Aberglaube darf sich nicht bestätigen.

09.09.2026

HSG Weschnitztal verlängert vorzeitig mit Trainer Mirco Ritter bis 2027
Handball-Verbandsliga

HSG Weschnitztal verlängert vorzeitig mit Trainer Mirco Ritter bis 2027

Bei der HSG Weschnitztal gab es ein Geschenk schon vor Weihnachten: Trainer Mirco Ritter verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2027. Auch Franz-Josef Höly, Trainer der Bezirksliga-Reserve, hält dem Verein die Treue. Das Team feiert die Nachricht gemeinsam.

20.12.2025

Knoten geplatzt: HSG Weschnitztal holt erste Punkte der neuen Saison
Handball-Verbandsliga

Knoten geplatzt: HSG Weschnitztal holt erste Punkte der neuen Saison

Am vierten Spieltag der Verbandsliga-Saison ist es so weit: Die HSG Weschnitztal fährt den ersten Sieg ein. Mit 33:22 ist das Gastspiel beim Team Neckar eine klare Sache.

13.10.2025

HSG Weschnitztal verliert das erste Heimspiel
Handball

HSG Weschnitztal verliert das erste Heimspiel

Der HSG Weschnitztal fehlt bei der 24:26-Heimniederlage gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen II das Spielglück. Aber die Abwehrleistung stimmt.

21.09.2025