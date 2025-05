Ingo Trumpfheller hat noch Platz acht im Blick

Fürth/Krumbach. Zum letzten Spieltag haben die Handballer der HSG Fürth/Krumbach I und II noch einmal Heimrecht und wollen dies nutzen, um sich mit Siegen in die Sommerpause zu verabschieden. Den Beginn macht am Samstag um 17 Uhr die Bezirksliga-Reserve von Trainer Norbert Metzger, die den Tabellennachbarn TG Biblis in der Schulsporthalle empfängt.