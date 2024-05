Jonas Jaap gibt mit dem FC Ober-Abtsteinach nicht auf

Die erste Saison im Dress des FC Ober-Abtsteinach hätte für Jonas Jaap mit der Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A kaum besser laufen können. In dieser Spielzeit erlebt der 26-Jährige mit seinem Team in der Kreisoberliga aber eher die Schattenseiten seines Sports. Als Vorletzter steht der FCO vor dem direkten Abstieg, vier Spiele vor Schluss trennen ihn fünf Punkte von den Sportfreunden Heppenheim auf dem Relegationsplatz.