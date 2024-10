Paukenschlag in Gras-Ellenbach: TSV feuert Trainer Okan Bekyigit

Mit sofortiger Wirkung trennte sich der Fußball-B-Ligist TSV Gras-Ellenbach nach der Partie beim SV Fürth II vom bisherigen Trainergespann Okan Bekyigit und Franz Fleischmann. „Wir sind sehr dankbar für das, was beide geleistet haben“, betonte der Sportliche Leiter Manuel Loipersberger. Aufgrund der Entwicklung in den letzten vier bis sechs Wochen habe sich der Vorstand aber für einen harten Schnitt entschieden, um die Mannschaft neu aufzustellen. In der kommenden Woche will der Verein bekannt geben, wer die Mannschaft fürs Erste übernimmt.