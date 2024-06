SG Unter-Abtsteinach verliert erstes Relegationsspiel mit 0:2

134 Treffer hat die SG Unter-Abtsteinach in der Fußball-Kreisoberliga erzielt. In der Relegation traf der Tabellenzweite am Montagabend im Heimspiel vor 300 Zuschauern gegen die FSG Riedrode aber nicht ins Tor und verlor am Ende nach der Roten Karte gegen Torwart Imre Knyaz in der 48. Minute sogar mit 0:2 (0:0).