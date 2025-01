SV Unter-Flockenbach bekommt nur einen Neuzugang

Unter-Flockenbach. Seit knapp zwei Wochen befindet sich der SV Unter-Flockenbach wieder im Training und hat bereits das erste Testspiel absolviert. Der Fußball-Hessenligist gewann beim Gruppenligisten SV Groß-Bieberau nach Toren von Niklas Schneider (6.), Luca Kaiser (16./42.) und Lennart Borgenheimer (85.) mit 4:3 (3:0). „Die erste Hälfte war gut. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas ausprobiert, was nicht geklappt hat“, sagte Trainer Dalio Memic, dessen Mannschaft sich am Ende noch drei Gegentreffer einfing.