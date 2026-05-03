SV Unter-Flockenbach erleidet einen bösen Schiffbruch

Babenhausen. Der SV Unter-Flockenbach hat am Sonntag einen heftigen und in der Form völlig unerwarteten Rückschlag im Titelrennen der Fußball-Verbandsliga hinnehmen müssen. Beim Tabellenschlusslicht SG Langstadt/Babenhausen erlitten die „Flockies“ vor rund 150 Zuschauern bösen Schiffbruch und mussten mit einer 2:5 (1:3)-Packung im Gepäck wieder die Heimreise antreten.

Bereits nach 27 Minuten lag der SVU, der durch die Niederlage die Tabellenführung an die Sportfreunde Seligenstadt abtreten muss, mit 0:3 im Hintertreffen. „Bei Babenhausen war jeder Schuss ein Treffer“, haderte Gästetrainer Lukas Cambeis nach dem üblen Dämpfer in Sachen Meisterschaft. Er vertraute beim Tabellenletzten auf jene Startelf, die in der Vorwoche auf dem Wetzelsberg einen 5:1-Kantersieg nach Rückstand über den SKV Rot-Weiß Darmstadt gefeiert hatte. Die vermissten Stammkräfte Simon Katich (Faserriss) und Angreifer Linus Hebling (Zerrung) dürften im Gegensatz zu Morris Nag (Syndesmosebandabriss) und Fabio Lo Porto (Faserriss, aber nicht der erste) im Endspurt wohl noch einmal eingreifen können. In Babenhausen brachte auch die Einwechslung von Müslüm Arikan in Hälfte zwei keine Wende mehr. „Wir hätten noch sehr lange spielen können – und hätten kein Tor erzielt. Wir hatten Chancen für zehn Spiele“, monierte Cambeis, dessen Team mit dem klaren Plus in Sachen Ballbesitz zunächst wenig anfangen konnte.

Die Heimelf präsentierte sich derweil eiskalt vor der Kiste. Nach einer Viertelstunde traf Sioh Lim zur überraschenden Führung für den Außenseiter (16.) – wenn es laut Cambeis auch „klares Abseits“ war, so zählte der Treffer dennoch. Die Flockies waren dadurch noch mehr gefordert – und ließen sich auskontern: Julian Ludwig traf nach einem Rückpass eines Teamkollegen zum 2:0 ins linke Eck (23.). Doch damit nicht genug: Mit ihrem dritten Torschuss landeten die Gastgeber kurz darauf den dritten Volltreffer: Die Gäste ließen sich von einem Halbfeldfreistoß übertölpeln, Kyran Chambron Pinho schloss staubtrocken zum 3:0 ins linke obere Toreck ab (28.).

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Es fehlt auch das Quäntchen Glück

Im Anschluss waren die Gäste noch intensiver darauf aus, endlich selbst zu treffen. Kurz nach einem Kopfball von Max Heckhoff, der nach einer Ecke nur knapp am Tor vorbeiging (37.), war es endlich so weit: Luca Kaiser meldete den SVU mit Saisontor 18 in der Partie an und verwertete eine Hereingabe von Marius Kamuff (41.). Zwei Minuten später scheiterte Kaiser am starken SG-Keeper Luca Bieber (43.), es ging mit dem 1:3 in die Pause. In Hälfte zwei erwischten die Flockies durch Jonas Waldmann, der aus 15 Metern ins linke Eck traf, einen Start nach Maß (49.). „Da dachte ich, wir drehen das Spiel. Das 2:4 hat uns dann aber den Stecker gezogen“, so Cambeis. Levin Göttmann köpfte Langstadt/Babenhausen nach einer Ecke wieder mit zwei Toren in Führung (62.), während die Flockies den Ball dreimal nach Eckbällen einfach nicht über die Linie bekamen. Es fehlte einfach das entscheidende Quäntchen Glück. Viel Pech hatte derweil Fabio Schaudt, der kurz nach der Einwechslung nach einem heftigen Zusammenprall mit dem Gegner sogar kurzzeitig das Bewusstsein verlor und sofort wieder rausmusste (76.). „Es ist so weit alles okay, aber das passt zum Spiel“, befand Cambeis, dessen Elf sich hintenraus noch ein fünftes Tor fing. dbe

SV Unter-Flockenbach: Ulpins – Bundschuh (71. Schaudt/76. Maraj), Kamuff (63. Arikan), Gelzenlichter, Ertanir, Monteiro Antunes, Waldmann (76. Marquardt), Kaiser, Heckhoff, Kuhn, Germies (79. Aliji).