Tabellenführung verteidigt

Mit einem Teilerfolg in den beiden Spitzenspielen verteidigten die Volleyballer des SV Mörlenbach die Tabellenführung in der Bezirksliga. Beim 3:0 Sieg über den VC Dornheim wurde die optimale Punkteausbeute erspielt, während im zweiten Match die Gäste aus Rüsselsheim mit 3:1 siegten. Die Volleyballer des SV Mörlenbach konnten zwar nicht beide Partien für sich entscheiden, doch durch den deutlichen Sieg über Dornheim unterstrichen sie, dass sie derzeit zu den besten Teams der Bezirksliga gehören. Ob es am Ende für ganz vorne reichen wird, entscheidet sich möglicherweise schon am kommenden Spieltag, wenn die SV-Truppe beim ungeschlagenen Team aus Wallerstädten antreten muss.