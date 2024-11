Trainer Sebastian Theobald verlängert beim SV Affolterbach

Mit der Bilanz von 36 Punkten aus 15 Spielen (elf Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage) grüßt der SV Affolterbach nach Abschluss der ersten Saisonhälfte von der Tabellenspitze der Fußball-B-Liga – obwohl es im letzten Spiel vor der Winterpause am Sonntag für die Elf um Trainer Sebastian Theobald nur zu einem 2:2 gegen den abstiegsgefährdeten SV Kirschhausen reichte. Zudem hat Verfolger SG Hammelbach/Scharbach noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand; bereits am Mittwochabend könnte die SG mit einem Sieg gegen den TSV Elmshausen nach Punkten mit dem SVA gleichziehen.