ÜSC Wald-Michelbach erfüllt nur die Pflicht

Am ersten Heimspieltag der Rückrunde gewann der ÜSC Wald-Michelbach in der Volleyball-Bezirksoberliga mit 3:1 gegen die TG Hausen und verlor im zweiten Spiel mit 0:3 gegen den SSG Langen.

Für die Rückrunde in der Bezirksoberliga Süd stehen Trainer Michael Klieber mit Julia Oswald und Zoe Rüdt zwei weitere Spielerinnen zur Verfügung. Beide sind bereits in der Vergangenheit für den ÜSC aufgelaufen und werden die Mannschaft in den kommenden Spielen unterstützen.

Im ersten Spiel des Tages ging es gegen den Aufsteiger TG Hausen. Gegen den Tabellenletzten war ein Sieg Pflicht. Das Team startete gut in das Spiel und ging früh in Führung. Mit einer sicheren Annahme und druckvollen Aufschlägen entschied der ÜSC den ersten Satz mit 25:17 für sich. Auch im zweiten Satz dominierte der ÜSC und geriet nie in Rückstand. Coach Klieber nahm einige Wechsel vor, um die Kräfte für das zweite Spiel zu schonen. Auch die eingewechselten Spielerinnen konnten vor heimischen Publikum überzeugen und gewannen den Satz erneut mit 25:17.

Leistung bricht ein

Im dritten Satz brach die Leistung des jungen Teams jedoch komplett ein. Besonders im Spielaufbau und dem Angriff wollte nichts mehr gelingen, die Folge waren viele Eigenfehler, die den Gegner ins Spiel brachten. Der Satz wurde deutlich mit 14:25 verloren. Im vierten Satz fand der ÜSC zu alter Form zurück und zeigte eine bessere Leistung. Obwohl der Satz lange ausgeglichen war, konnte sich das Team am Ende dank einiger guter Angriffe absetzen und gewann mit 25:18.

Im zweiten Spiel ging es gegen den Tabellenzweiten aus Langen. Nachdem der ÜSC erst vor zwei Wochen eine deutliche Niederlage einstecken musste, wollte man es in der eignen Halle besser machen. Gegen die starken Aufschläge des Gegners machte die Annahme der ÜSC-Damen einen guten Job, trotzdem gelang es der Mannschaft häufig nicht, Druck im Angriff zu erzeugen. Den spielstarken Gegnerinnen gelangen viele sehenswerte Angriffe, der Block war oft nicht zu überwinden. Obwohl die ÜSC-Mannschaft immer wieder guter Aktionen zeigte, konnte sie ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen. Die SSG dominierte in allen drei Sätze, sodass der ÜSC in keinem Satz eine Führung herausspielen konnte. Alle Sätze wurden deutlich mit 13:25 verloren und das Spiel ging mit 0:3 an die SSG Langen.

Im neuen Jahr geht es für den ÜSC am 21. Januar gegen den DSW Darmstadt II weiter.