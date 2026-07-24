100-Meter-Rekordler Ansah trotz Nada-Verfahrens bei DM dabei

Bochum (dpa) - Der deutsche 100-Meter-Rekordler Owen Ansah wird trotz eines laufenden Verfahrens der Nationalen Anti Doping Agentur am Samstag bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Bochum starten. Das kündigte sein Anwalt Rainer Tarek Cherkeh in einer Erklärung am Tag vor den Titelkämpfen an.

Keine weiteren Stellungnahmen für die Medien

Ansah werde sich umfassend gegenüber der Nada äußern, die wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln des Deutschen Leichtathletik-Verbandes gegen ihn ermittelt. «Vor dem Hintergrund des derzeit laufenden Verfahrens und der gebotenen sorgfältigen Aufarbeitung des Sachverhalts werden gegenüber den Medien aktuell keine weiteren Stellungnahmen abgegeben», betonte Cherkeh.

Gegen Ansah läuft ein sogenanntes Ergebnismanagementverfahren der Nada, die die Verweigerung einer Dopingkontrolle erwähnt hatte. Der 25-Jährige vom Hamburger SV ist vorläufig nicht suspendiert. «Für den dem Athleten vorgeworfenen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen sieht das Anti-Doping-Regelwerk keine zwingend zu verhängende vorläufige Suspendierung vor», erklärte die Nada.

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Eigentlich schon auf dem Weg zum Flughafen

Ansah war nach eigenen Angaben als Nachrücker ganz kurzfristig in das Starterfeld für das Diamond-League-Rennen in Monaco am 10. Juli gerutscht. Am Tag zuvor habe er gerade Richtung Flughafen aufbrechen wollen, als ein Kontrolleur außerhalb seines Proben-Zeitfensters geklingelt und um die Abgabe einer Dopingprobe gebeten habe.

«Ich war schon sehr spät dran und konnte so kurzfristig die Probe nicht abgeben, zumal ich kurz zuvor die Toilette besucht hatte. Dies habe ich mit dem Kontrolleur besprochen», sagte Ansah weiter. «Es wurde nicht angeboten, dass der Kontrolleur mit zum Flughafen fährt, damit ich dort die Probe abgeben kann. Zudem wurden keinerlei Konsequenzen aufgezeigt. Der Kontrolleur wünschte mir noch viel Glück in Monaco.» Dort sei er am Wettkampftag von der Welt-Anti-Doping-Agentur kontrolliert worden.