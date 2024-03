1010. Länderspiel: Gündogan-Jubiläum, Positive Oranje-Bilanz

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt gegen die Niederlande ihr 1010. Länderspiel. Als kleine Vorschau gibt es hier Zahlen, Daten und Fakten zur Nationalelf und dem Gegner.

Bilanz: In der Gesamtbilanz der über 1000 DFB-Spiele stehen 581 Siege, 209 Unentschieden und 219 Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 2265:1193. In der laufenden EM-Saison gab es drei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen.

Bundestrainer: Julian Nagelsmann hat seinen Fehlstart als Bundestrainer mit dem Erfolg in Frankreich leicht korrigiert. Auf die erfolgreiche 3:1-Premiere im Oktober gegen die USA und dem 2:2 gegen Mexiko folgten im November ein 2:3 in Berlin gegen die Türkei und ein 0:2 in Wien gegen Österreich. Nach dem 2:0 in Lyon ist Nagelsmanns Bilanz vor dem Kräftemessen mit den Holländern nun ausgeglichen: Zwei Siege, ein Remis, zwei Niederlagen.

Niederlande: Zum 46. Mal kommt es in Frankfurt zum Nachbarschaftsduell. Deutschland führt mit 16:12 Siegen. 17 Partien endeten unentschieden. Das wichtigste Spiel gewann die DFB-Auswahl um Kapitän Franz Beckenbauer 1974 im WM-Finale in München mit 2:1 gegen die Niederländer um Johan Cruyff. Auch auf dem Weg zum dritten Titel musste Deutschland im Achtelfinale von 1990 an Oranje vorbei (2:1). Mit dabei: Die Spuckattacke von Frank Rijkaard und die legendäre rote Karte gegen Rudi-Völler. Zuletzt standen sich beide Nationalteams am 29. März 2022 in Amsterdam gegenüber. Das Testspiel endete nach Toren von Thomas Müller und dem Ausgleich durch Steven Bergwijn 1:1.