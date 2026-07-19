Golf

154. British Open: Fox siegt und holt ersten Major-Titel

Ryan Fox triumphiert in England und gewinnt seinen ersten Major-Titel. Für einen Lokalmatador reichte es in Southport nicht.

Der Neuseeländer Ryan Fox hat die 154. British Open gewonnen. Foto: David Goldman/AP/dpa
Der Neuseeländer Ryan Fox hat die 154. British Open gewonnen.

Southport (dpa) - Der neuseeländische Golfprofi Ryan Fox hat die 154. British Open in Southport gewonnen und damit den bislang größten Erfolg in seiner Karriere gefeiert. Der 39-Jährige setzte sich nach vier Runden im Royal Birkdale Golf Club mit einem Gesamtergebnis von 270 Schlägen gegen die US-Profis Cameron Young (271) und Sam Burns (272) durch. Für seinen ersten Major-Sieg bekam Fox ein Preisgeld von 3,2 Millionen US-Dollar (ca. 2,8 Millionen Euro) und die ikonische Sieger-Trophäe überreicht, die Claret Jug. 

Für Southports Lokalmatador Tommy Fleetwood reichte es nicht zum erhofften ersten Major-Titel. Der 35-jährige Engländer beendete die Open Championship in der Nähe von Liverpool wie der Titelverteidiger und Weltranglistenerste Scottie Scheffler (beide 273) aus den USA auf dem geteilten vierten Platz. Nordirlands Golfstar Rory McIlroy (279) schloss das prestigeträchtige Turnier auf dem geteilten 40. Rang ab. 

Die beiden deutschen Teilnehmer, der 21 Jahre alte Amateur Tim Wiedemeyer und der 22-jährige Tiger Christensen, scheiterten bereits nach zwei Runden klar am Cut und schieden vorzeitig aus.

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