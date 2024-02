3:2 nach 0:2: Freiburg ringt Lens in der Verlängerung nieder

Freiburg (dpa) - Im Freiburger Dauerregen hüpften die SC-Spieler vor lauter Freude auf dem Rasen, Trainer Christian Streich nahm Matchwinner Michael Gregoritsch in den Arm. Dank großer Moral und einer furiosen Aufholjagd haben die Breisgauer das Achtelfinale der Europa League doch noch erreicht.

Es war eine enorme Energieleistung. Erst in der Nachspielzeit rettete Roland Sallai (90.+2) die Freiburger mit seinem Ausgleichstor in die Verlängerung. Dann schlug Gregoritsch zu und wendete das Spiel komplett (99.). Danach hatte es zur Pause überhaupt nicht ausgesehen. David Pereira da Costa nach einem Patzer von SC-Torhüter Noah Atubolu (28. Minute) und Elye Wahi (45.+2) bescherten den Franzosen vor 34 700 Zuschauern eine scheinbar sichere 2:0-Führung. Der starke Sallai (67.) leitete aber die Aufholjagd ein. Im Hinspiel hatten sich beide Teams vor einer Woche torlos getrennt.

Das torlose Remis beim RC Lens ist aus Sicht des SC Freiburg als Leistungssteigerung zu werten. Das Ergebnis lässt die Freiburger vor dem Rückspiel vom Achtelfinale in der Europa League träumen.

Die Bundesliga-Auftritte des SC Freiburg waren zuletzt ernüchternd. Beim RC Lens haben die Breisgauer wieder ihr Europa-League-Gesicht zeigen können - vor allem in der Defensive.

0:0 in Lens: Beim SC Freiburg überwiegt die Erleichterung

«Das ganze Stadion war Wahnsinn. Sie haben uns nach vorne gepeitscht. Wir haben eine super zweite Halbzeit gespielt», sagte Freiburgs Matthias Ginter bei RTL und freute sich bereits auf die Achtelfinal-Auslosung, wo der Gegner auch FC Liverpool heißen könnte. «Dazwischen sind aber noch zwei Bundesligaspiele.» Torschütze Gregoritsch meinte: «Unfassbar, wie oft darf man so etwas erleben. Das ist ein Spiel für die Ewigkeit.»

Die Stimmung auf den Rängen war gewaltig, auf dem Rasen gab es aber erst spät ein Spektakel. Der Ungar Sallai war der auffälligste Freiburger in einer Partie, die sich in den ersten 25 Minuten überwiegend zwischen, aber nicht in den Strafräumen abspielte.