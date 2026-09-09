Giro della Toscana

50 Tage nach Tour-Crash: Lipowitz feiert gelungenes Comeback

Florian Lipowitz kehrt nach seinem Schlüsselbeinbruch bei der Tour de France zurück und zeigt beim Giro della Toscana eine auffällige Leistung. Was das für einen möglichen WM-Start bedeuten könnte.

Florian Lipowitz hat beim Giro della Toscana sein Comeback gefeiert. (Archivbild) Foto: Nicolás Carvalho Ochoa/dpa
Florian Lipowitz hat beim Giro della Toscana sein Comeback gefeiert. (Archivbild)

Pontedera (dpa) - Deutschlands Radstar Florian Lipowitz hat beim ersten Härtetest nach seinem schweren Sturz bei der Tour de France einen guten Eindruck hinterlassen. Exakt 50 Tage nach seinem Schlüsselbeinbruch beim Einzelzeitfahren am Genfer See rollte der 25-Jährige bei herrlichem Sonnenschein beim Giro della Toscana mit dem Hauptfeld ins Ziel. 50 Kilometer vor dem Rennende fuhr der Tour-Dritte des Jahres 2025 sogar zeitweise an der Spitze des Feldes und leistete wertvolle Führungsarbeit für sein Red-Bull-Team.

Den Sieg bei dem Eintagesrennen über 189,4 Kilometer mit Start und Ziel in Pontedera sicherte sich Lipowitz' Teamkollege Giulio Pellizzari vom deutschen Red-Bull-Team. Der Italiener siegte vor Jordan Jegat aus Frankreich und dem Italiener Christian Scaroni.

Mit vier Rennen in Italien will sich Lipowitz wieder Rennhärte aneignen. Läuft alles nach Plan, ist ein Start bei den Weltmeisterschaften in Montreal (20. bis 27. September) für den jungen Schwaben möglich. In Kanada könnte Lipowitz im Einzelzeitfahren und im Straßenrennen um die Medaillen kämpfen. Eine Freigabe für die WM hat das Red-Bull-Team aber noch nicht erteilt. In Montreal wird Superstar Tadej Pogacar fehlen. Der fünfmalige Tour-Sieger war bei der Vuelta schwer gestürzt und hatte danach seine Saison beendet.

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