54 Punkte Vorsprung: Knicks holen Rekordsieg in der NBA

New York (dpa) - Die New York Knicks haben in der NBA das Stadtduell mit den Brooklyn Nets haushoch gewonnen und eine Bestmarke in ihrer langen Geschichte aufgestellt. Die 54 Punkte Vorsprung beim 120:66 waren der deutlichste Sieg in den 80 Jahren ihres Bestehens. Nach zuletzt neun Niederlagen in elf Partien war der deutliche Erfolg im Madison Square Garden eine willkommene Entschädigung für die Fans. «Ein Sieg. Das war das Wichtigste, einfach ein Weg finden, das Eis zu brechen und in der linken Spalte einen draufzupacken», sagte Knicks-Profi Karl-Anthony Towns.

Schröder verliert erneut mit den Kings

Für die Sacramento Kings um Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder hält die Niederlagenserie dagegen an. Gegen die Toronto Raptors verlor das zweitschlechteste Team der Western Conference zu Hause 109:122, es war die dritte Pleite in Folge. Vor diesem Negativlauf hatten die Kings zum bislang einzigen Mal in dieser Saison vier Partien in Serie gewonnen. Gegen die Raptors lagen die Gastgeber zwar lange in Führung, gaben ihren Vorsprung in einem schwachen dritten Viertel dann aber aus der Hand und erholten sich davon nicht mehr. Schröder kam von der Bank und verbuchte in 20 Minuten auf dem Feld 16 Punkte.

Foto: Justine Willard/AP/dpa Dennis Schröder (vorne) konnte die nächste Pleite für die Kings nicht verhindern.