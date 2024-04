65 Schläge: DeChambeau glänzt bei stürmischem Masters-Start

Auch Superstar Tiger Woods ist einer von 27 Profis, die am Freitag ihre Auftaktrunde beenden müssen. Nach 13 von 18 Löchern lag der 48 Jahre alte Kalifornier auf dem Par-72-Kurs an der Magnolia Lane mit einem Schlag unter Par auf dem geteilten 17. Rang. «Der Wind war überall. Es war einer der schwierigsten Tage, an denen ich je teilgenommen habe», sagte Woods, der nach seinen zahlreichen Verletzungen und Operationen nur noch bei wenigen ausgesuchten Turnieren an den Start geht. «Dem Körper geht es gut. Wir haben heute Abend noch einiges zu tun», sagte er.