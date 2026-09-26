91:50 Stimmen: München siegte deutlich gegen Köln-Rhein-Ruhr

Baden-Baden (dpa) - München hat sich im Zweikampf um den deutschen Kandidaten für eine Olympia-Bewerbung gegen Köln-Rhein-Ruhr deutlich mit 91:50 Stimmen durchgesetzt. Das konkrete Stimmenergebnis der geheimen Abstimmung gab der Deutsche Olympische Sportbund in Baden-Baden nach der Entscheidung auf einer Pressekonferenz bekannt.

München war als Favorit in das Duell gegangen. Zuletzt aber deutete vieles auf eine Aufholjagd von Köln-Rhein-Ruhr und damit auf ein enges Rennen hin. Dazu kam es aber nicht. München gewann deutlich.

Aus einem Vierkampf wurde ein Zweikampf

Stimmberechtigt bei dem Votum im Kurhaus von Baden-Baden waren die 42 olympischen Spitzenverbände mit je drei Stimmen sowie die persönlichen Mitglieder und die Präsidiumsmitglieder des DOSB. Insgesamt wurden 141 Stimmen vergeben.

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