Fußball-Nationalmannschaft

Abstieg? Klopp beschäftigt sich vor Holland nur mit Sieg

Bundestrainer Jürgen Klopp blendet Abstiegs-Szenarien vor dem Gruppenfinale in der Nations League nicht aus. Aber seine ganze Energie richtet er aus auf das Positive: den Einzug ins Viertelfinale.

Jürgen Klopp freut sich auf das große Spiel gegen Holland. Foto: Christian Charisius/dpa
Jürgen Klopp freut sich auf das große Spiel gegen Holland.

Berlin (dpa) - Jürgen Klopp beschäftigt sich vor dem Gruppen-Finale der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen Holland nur mit dem positiven Fall des Weiterkommens. Die möglichen Abstiegs-Szenarien im Fall einer Niederlage am Montag (20.45 Uhr/ARD) «blende ich nicht aus», sagte der Bundestrainer am Vorabend der Partie im Berliner Olympiastadion: «Ich beschäftige mich nur einfach nicht damit.»

«Wir haben nichts anderes vor, als ein Topspiel zu machen. Wir wollen das Spiel gewinnen», verdeutlichte Klopp. Ein Sieg gegen Tabellenführer Holland (11 Punkte) würde dem DFB-Team im Fernduell mit den punktgleichen Griechen (8) den Einzug ins Viertelfinale garantieren.

«Wir wollten unbedingt diese Möglichkeit im letzten Spiel. Jetzt haben wir sie und wollen sie nutzen», sagte Klopp. Im 50. Länderspiel gegen Holland wolle man weiter «an der Geschichte stricken» in einem Duell mit einer besonders großen Fußball-Rivalität.

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Entscheidung über weiteren Gruda-Start gefallen

Auf Aufstellungsfragen antwortete Klopp wie üblich nicht konkret. «Meine Entscheidung ist gefallen, nur wie, werde ich nicht sagen», antwortete er etwa auf die konkrete Frage nach Brajan Gruda, der beim 3:1 in Belgrad gegen Serbien ein sehr gutes Debüt - noch dazu als Torschütze - gefeiert hatte. 

Auch eine mögliche Umbesetzung der Innenverteidiger mit der Hereinnahme des Dortmunders Nico Schlotterbeck ließ Klopp offen. Auf dieser Position fühle er sich mit den vorhandenen Spielern «sehr, sehr, sehr, sehr gut aufgehoben» und er wüsste nicht, «warum man da eine Hierarchie macht».

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