Machtkampf im Weltfußball

Abwahl unwahrscheinlicher: Asien unterstützt Infantino

Die Front gegen den umstrittenen FIFA-Chef bröckelt. Auf dem Kongress des Fußball-Verbandes Asiens erhält der Schweizer Rückendeckung.

Gianni Infantino (r) mit Salman bin Ibrahim al-Chalifa, Chef des asiatischen Fußballverbands. (Archivbild) Foto: ---/Xinhua/dpa
Gianni Infantino (r) mit Salman bin Ibrahim al-Chalifa, Chef des asiatischen Fußballverbands. (Archivbild)

Tokio (dpa) - Eine Abwahl des umstrittenen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino wird unwahrscheinlicher. Auf einem außerordentlichen Kongress des asiatischen Kontinentalverbands AFC in Tokio hat sich dessen Präsident Scheich Salman bin Ibrahim al-Chalifa für eine vierte Amtszeit des Schweizers ausgesprochen. 

Al-Chalifa sicherte Infantino «uneingeschränkte Unterstützung» zu. Er räumte zwar frühere «Probleme» im Zusammenhang mit Infantino ein, betonte jedoch, dass der Weltverband nun «vorwärts» blicken müsse. «Wir sind der Überzeugung, dass der Fußball am stärksten ist, wenn wir mit einer gemeinsamen Vision und einem einheitlichen Ziel zusammenarbeiten.» Schon zuletzt hatte der AFC-Präsident im Machtkampf moderatere Töne angeschlagen.

Arabische Verbände unterstützen Infantino

Vor einigen Monaten hatte der Top-Funktionär aus Bahrain Infantino noch in einem gemeinsamen Schreiben mit den Chefs der Kontinentalverbände aus Europa (UEFA), und Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (Concacaf) scharf attackiert. Dies hatte unter anderem für Kritik aus Katar gesorgt. Anfang Oktober hatten 22 arabische Verbände, darunter 12 aus Asien, ihre Unterstützung für Infantino erklärt. Afrikas 54 Fußballverbände stehen nach Angaben des Kontinentalverbandes Caf ebenso fest hinter dem Schweizer.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Infantino war nach einem letztlich gescheiterten Vorstoß zur Vermarktung der WM-Rechte durch externe Investoren im Sommer massiv unter Druck geraten. Auch sein Führungsstil wird von Teilen der Fußball-Welt scharf kritisiert. Er hatte darauf zuletzt reagiert und seinen Gegnern erstmals Gespräche über mögliche Reformen in der FIFA angeboten. 

Der 56-Jährige führt den Weltverband seit 2016 an, beim nächsten FIFA-Kongress im März 2027 im marokkanischen Rabat strebt er die Wiederwahl für eine vierte Amtszeit an. Dafür hatten ihm vor allem Verbände aus Europa und dem Concacaf-Raum das Vertrauen entzogen. Auf einen Gegenkandidaten konnte sich die UEFA aber noch nicht festlegen. Bis zum Ende des 18. Novembers hat die Opposition Zeit, offiziell einen Bewerber zu benennen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Monströse Reizfigur Infantino: So läuft der FIFA-Gipfel
Fußball-Machtkampf

Monströse Reizfigur Infantino: So läuft der FIFA-Gipfel

Alarmstufe Rot. Erstmals seit dem Sommer-Eklat um die Pläne zur WM-Vermarktung treffen Gianni Infantino und seine Gegner im FIFA-Council aufeinander. Der Poker um die Fußball-Macht spitzt sich zu.

14.10.2026

«Bin kein Papagei»: Watzke erklärt Kurs gegen Infantino
Machtkampf im Weltfußball

«Bin kein Papagei»: Watzke erklärt Kurs gegen Infantino

Europas Fußball trifft sich in Berlin und sucht einen Gegenkandidaten für den umstrittenen Gianni Infantino. Zuvor spricht Hans-Joachim Watzke über die Gründe für die Ablehnung des FIFA-Chefs.

08.10.2026

«Schikane»: FIFA schlägt im Machtkampf gegen UEFA zurück
Fußball

«Schikane»: FIFA schlägt im Machtkampf gegen UEFA zurück

Es geht hin und her: Die UEFA will bei US-Gerichten Beweise rund um den verhinderten WM-Investorendeal sichern, um gegen Gianni Infantino juristisch vorgehen zu können. Die FIFA-Antwort ist hart.

29.09.2026

FIFA-Machtkampf eskaliert: UEFA will Infantino verklagen
Fußball-Politik

FIFA-Machtkampf eskaliert: UEFA will Infantino verklagen

Gianni Infantino sieht sich massiven Vorwürfen der UEFA ausgesetzt. Europas Fußball-Funktionäre lassen im Machtkampf nicht nach und streben nun sogar juristische Schritte gegen den FIFA-Boss an.

27.08.2026

Revolte gegen Infantino: «Weltfußball braucht neue Führung»
Gescheiterter FIFA-Deal

Revolte gegen Infantino: «Weltfußball braucht neue Führung»

Vor zwei Wochen durfte sich Gianni Infantino bei der WM noch auf dem Gipfel seiner Macht fühlen. Ein gescheiterter Investorendeal hat einen Aufstand gegen den FIFA-Boss entfacht. Kann er sich halten?

02.08.2026