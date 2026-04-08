Billie Jean King Cup

Akugue sorgt für erfolgreichen Start von Frauen-Tennisteam

Beim Neustart in den Billie Jean King Cup gewinnt Noma Noah Akugue das erste Einzel für Deutschland gegen Portugal. Unmittelbar danach geht es mit dem nächsten Einzel weiter.

Noma Noha Akugue hat ihr Auftaktduell im Billie Jean King Cup gewonnen. Foto: Frank Molter/dpa
Noma Noha Akugue hat ihr Auftaktduell im Billie Jean King Cup gewonnen.

Oeiras (dpa) - Beim Neustart in den Billie Jean King Cup hat das deutsche Frauen-Tennisteam einen erfolgreichen Auftakt hingelegt. Im Startduell mit Portugal gewann Noma Noha Akugue das erste Einzel gegen Matilde Jorge mit 6:4, 7:5. Am Dienstagabend war die Partie wegen anhaltender Regenfälle in der Nähe von Lissabon im zweiten Satz unterbrochen worden. Bei der Fortsetzung am Mittwochmorgen drehte Akugue einen 2:5-Rückstand noch in einen glatten Sieg.

Im zweiten Einzel fordert Ella Seidel die Portugiesin Francisca Jorge. Anschließend folgt noch ein Doppel. Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, muss die aus der Weltgruppe abgestiegene DTB-Auswahl Gruppenerster werden und in der K.-o.-Phase unter die besten drei Mannschaften kommen. Die vier schlechtplatziertesten Länder-Auswahlen steigen in die Regionalgruppe II ab. In der Gruppe D trifft Deutschland neben Portugal noch auf Schweden und Dänemark.

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