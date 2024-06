Alba verspricht Bayern Revanche in zweitem Finale

«Wir haben gekämpft wie die Löwen und werden das Gleiche nochmal tun und hoffentlich mit einem anderen Ergebnis rausgehen», kündigte Berlins Tim Schneider nach dem 67:79 an. Die verletzungsgeplagten und erschöpften Hauptstädter hatten den Münchnern drei Viertel lang tapfer Paroli geboten - dann brach Alba ein.

Vor dem zweiten Finalspiel der Best-of-Five-Serie am Montag (20.30 Uhr/Dyn), erneut in München, wollen sich die Berliner aber durch den Rückschlag nicht entmutigen lassen. «Ich weiß ganz genau, dass wir wieder hier sein werden, 110 Prozent geben und alles dafür tun, ein 1:1 zu machen», sagte Schneider beim Sender Dyn. Dass Alba mit den Kräften am Ende war und zudem etliche verletzte Spieler ersetzen muss, stimmt allerdings nicht sehr positiv.