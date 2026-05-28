Fußball-Nationalmannschaft

Alle außer Neuer in Nagelsmanns ersten WM-Training

Im ersten Training der Nationalmannschaft fehlt Torwart Manuel Neuer weiter wegen einer Wadenverhärtung. Wie Bundestrainer Nagelsmann das Team auf den WM-Test gegen Finnland einstimmt.

Die Nationalmannschaft trainiert erstmals in der WM-Vorbereitung auf dem Platz. Foto: Federico Gambarini/dpa
Die Nationalmannschaft trainiert erstmals in der WM-Vorbereitung auf dem Platz.

Herzogenaurach (dpa) - Noch ohne Manuel Neuer, aber mit allen aktuell verfügbaren Spielern hat Julian Nagelsmann die Arbeit für die WM-Vorbereitung auf dem Trainingsplatz aufgenommen. Außer dem Münchner Torwart-Rückkehrer, der weiterhin seine Wadenverhärtung auskuriert, waren 25 Akteure bei der ersten Übungseinheit der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach auf dem Platz.

Bei herrlichem Sommerwetter absolvierten Kapitän Joshua Kimmich und seine Kollegen zunächst die obligatorischen Aufwärmübungen - zum Einsatz kamen dabei auch Medizinbälle. 

Havertz noch beim FC Arsenal

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Außer Neuer fehlte auf dem Platz auch Kai Havertz. Der Profi des FC Arsenal wird planmäßig erst am Dienstag, drei Tage nach dem Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain, bei der ersten US-Station in Chicago zum DFB-Tross stoßen. 

Nagelsmann bereitet sein WM-Aufgebot bis zum Samstag in Franken zunächst auf das Testländerspiel gegen Finnland am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz vor. Der als Nummer eins nach zwei Jahren zurückgeholte Neuer wird dann noch nicht zur Verfügung stehen, soll aber spätestens zum WM-Auftakt gegen Curaçao am 14. Juni wieder einsatzfähig sein. 

Die DFB-Torhüter Oliver Baumann, Jonas Urbig und Alexander Nübel (v.r.n.l) trainieren in Herzogenaurach. Foto: Federico Gambarini/dpa
Die DFB-Torhüter Oliver Baumann, Jonas Urbig und Alexander Nübel (v.r.n.l) trainieren in Herzogenaurach.

Ohne Neuer absolvierten sein erster Stellvertreter Oliver Baumann, Alexander Nübel und Jonas Urbig zunächst wie üblich ein spezielles Torhüterprogramm auf einem Nebenplatz im Areal auf dem Homeground.

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