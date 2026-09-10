«Alle Checks gut»: Leclerc nach heftigem Monza-Crash fit

Madrid (dpa) - Charles Leclerc fühlt sich nach seinem heftigen Crash in Monza wieder gut. Das bestätigte der Ferrari-Pilot vor dem Großen Preis von Spanien in Madrid. «Es hat sich auch angefühlt wie ein schwerer Unfall. Aber alle Checks sind gut verlaufen», erklärte der 28 Jahre alte Formel-1-Fahrer aus Monaco.

Leclerc war am Sonntag am Kurvenausgang von der Strecke abgekommen und ausgerechnet beim Heimrennen von Ferrari verunglückt. Stallrivale Lewis Hamilton war zudem nicht über Rang sechs hinaus gekommen.

Auf Monza-Sieger Kimi Antonelli im Mercedes hatte der 41 Jahre alte Brite weitere Punkte verloren. Der Rekordweltmeister liegt auf Platz drei im Klassement 76 Punkte hinter dem 20 Jahre alten Italiener.

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