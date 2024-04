Alonsos Leverkusen vor historischem Titel

In Xabi Alonso fängt es an, zu arbeiten. Der gebrochene Pflichtspielrekord macht den Leverkusen-Coach ungewohnt emotional. Eine Meister-Ansage verbietet er aber immer noch.

Jonas Hofmann hat diesbezüglich einen klaren Wunsch. «Ich hoffe, wir können es selber entscheiden», sagte der Offensivmann. «Gerade, wenn man zum ersten Mal deutscher Meister werden kann, willst du das nicht irgendwie zu Hause auf der Couch mit einem Glas Wasser am Tag bevor du selber spielst.» Der 31-Jährige wird daher am Samstag sogar zum Fan der Konkurrenz, drückt dem FC Bayern gegen den 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt die Daumen.

Der Offensivmann war beim 2:0 von Bayer 04 im Viertelfinalhinspiel der Europa League gegen West Ham United als Joker mit einem Tor und einer Vorlage der Matchwinner. Auch nach dem 42. Pflichtspiel der Saison bleibt Leverkusen ungeschlagen. Der Traum vom Triple aus Meisterschaft, Europacup und DFB-Pokal lebt weiter. Nach der Partie gaben die euphorischen Fans Hofmann und seinen Teamkollegen schon einmal einen Vorgeschmack auf das, was sie bald erwarten könnte. «Da haben wir alle Gänsehaut gekriegt, weil uns klar ist, was am Sonntag passieren kann», sagte Hofmann.

Bayers Auftritte geben den Fans wenig Anlass zur Sorge, dass es an diesem Wochenende noch nichts werden könnte mit dem Titel. Leverkusen spielt unheimlich stabil. Das fußballerische Niveau ist dauerhaft hoch. Gegen West Ham bewies das Team zudem zum wiederholten Mal in dieser Saison Geduld und belohnte sich mit zwei späten Toren. Nichts scheint die Werkself aus dem Konzept zu bringen. «Das ist kein Glück», sagte Alonso zu den häufigen Treffern seiner Mannschaft in der Schlussphase. «Das hat Gründe und an diesen Gründen arbeiten wir.»