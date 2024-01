Geduldsspiel endet mit Silber: Wellinger jubelt am Kulm

Bad Mitterndorf (dpa) - Inmitten von Österreichs Skiflug-Party war auch Andreas Wellinger allerbester Laune. Als 18.500 Zuschauer am Kulm in Bad Mitterndorf den WM-Titel von Lokalmatador Stefan Kraft feierten, freute sich Olympiasieger Wellinger über seine Silbermedaille. Mit einem famosen Flug auf 228 Meter verbesserte sich der beste Deutsche noch von Rang vier auf Platz zwei.

«Ich bin super happy, dass es noch so ausgegangen ist. Ich bin gerade unglaublich stolz, dass ich nochmal so einen runtergebracht habe», sagte Wellinger nach dem witterungsbedingten Geduldsspiel, an dessen Ende die Sonne weg war und es im Auslauf fast dunkel wurde. «Oh wie ist das schön» dröhnte aus den Boxen in besonderer Atmosphäre. Flutlicht gibt es am Kulm nicht, darum wurde ein vierter Durchgang unmöglich.