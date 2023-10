Andrich, Behrens, Führich: Drei Neulinge und ihr «Momentum»

Wer drängt sich für ein Länderspiel-Debüt am Samstag (21.00 Uhr) in Hartford gegen die USA oder am kommenden Mittwoch (2.00 Uhr/ARD) in Philadelphia gegen Mexiko besonders auf? Erste Antwort: Chris Führich, der Offensivspieler vom so erstaunlich gut in die Saison gestarteten Bundesliga-Tabellenzweiten VfB Stuttgart.

Mit 32 Jahren ist Kevin Behrens ein Spätberufener. Der Mittelstürmer von Union Berlin, der mit vier Toren in den ersten beiden Ligaspielen einen Turbostart hinlegte, bezeichnete seine Nominierung als «Wahnsinn». Er geht diesen «Traum» bescheiden an. Die Heim-EM 2024 ernannte er nicht gleich zu seinem Ziel. Er will zunächst in den USA sehen, «zu was es reicht». Das hohe Tempo und die Qualität auf dem Platz bekam er gleich zu spüren. Nagelsmann wollte «noch einen Stürmer haben, der kopfballstark ist». Dazu einen, «der unglaublich viel defensiv marschiert». Und einen, der zur Brechstange taugen könnte. «Wenn wir am Ende noch ein Tor brauchen mit vielen Flanken, haben wir mit ihm einen zusätzlichen Spieler, der in der Box präsent ist», bemerkte Nagelsmann.