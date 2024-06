Angriff auf den Tour-Thron mit Red Bull - «Jetzt oder nie»

Am Mittwoch wurde in Salzburg beim neuen Hauptsponsor das neue Design mit blauen Trikots und auch das ganz auf Roglic abgestimmte Team für die am Samstag beginnende Frankreich-Rundfahrt vorgestellt. «Es fehlt mir noch die Tour de France und das ist ein schönes Ziel», so Roglic, der nach drei Vuelta-Siegen (2019 bis 2021) im Vorjahr den Giro d'Italia gewann. Nun soll es die Tour endlich sein, mit 34 Jahren hat er nicht mehr viele Chancen.