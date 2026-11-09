Antonelli als Baby-Senna: Mercedes komplettiert WM-Comeback

São Paulo (dpa) - In Socken stapfte Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach der feuchtfröhlichen Gatorade-Dusche aus einer riesigen Kühlbox durch den Pavillon seines Formel-1-Rennstalls. Eine Samba-Party führten der neue Weltmeister Kimi Antonelli und sein Teamkollege George Russell auf dem Asphalt zwar nicht auf. Der vorzeitige Triumph von Mercedes in der Konstrukteurs-WM markierte in São Paulo aber ein imposantes Comeback.

Nach fünf Jahren führte Wolff die Silberpfeile wieder ganz nach oben in der Motorsport-Königsklasse. Während die Mercedes-Teammitglieder immer weiter Kartons mit brasilianischem Dosenbier in die Garage schleppten, konnte Wolff erst nach einem Selfie-Reigen mit Fans kurz durchatmen und dann frische Kleidung sowie trockene Schuhe anziehen.

Mercedes-Boss in elitärem Zirkel

«Es ist unglaublich, was diese Mannschaft geleistet hat. Ich stehe sehr oft vor der Kamera, um dieses Team zu repräsentieren. Es ist mir eine unglaubliche Ehre», sagte Wolff, der allerdings auch harte, titellose Jahre hinter sich hat und die Widerstandsfähigkeit im Team lobte.

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Wolff hat Mercedes zu neun Konstrukteurstiteln geführt. Genau so viele errang Williams mit seinem legendären Teamchef Frank Williams. Wenn man Fahrer- und Team-Triumphe zusammenzählt, kommt Wolff sogar auf 17. Genau so viele wie Ron Dennis einst bei McLaren holte.

«Diese beiden sind Giganten des Sports. Ich bewege mich noch nicht einmal in derselben Galaxie wie Frank, der nach seinem Unfall unglaubliche Dinge erreicht hat. Bei Ron ist es genau so», meinte Wolff. «Ich würde mich selbst nie in dieser Liga sehen.»

Vorbereitung auf 2027 hat längst begonnen

Eine Woche nach dem vorzeitigen WM-Triumph von Antonelli in Mexiko ist Wolff aber genau in derselben Sphäre angekommen wie Williams, der nach einem Autounfall auf einen Rollstuhl angewiesen war, und wie Dennis, der für seine Pedanterie und seinen Erfolgshunger berüchtigt war.

Für den Mercedes-Teamchef steht fest, dass es im nächsten Jahr «sehr schwer» im Kampf um die Weltmeisterschaft wird. «Die Vorbereitung auf die neue Saison hat jetzt begonnen. Es geht darum, in den letzten drei Rennen zu lernen, was wir optimieren können», sagte Wolff. Im Saisonfinale wolle sein Rennstall noch einmal mit «Vollgas» attackieren.

Foto: Andre Penner/AP/dpa Lando Norris verletzt sich fast beim Feiern.

Der Österreicher lässt sich auch von Titeln nicht blenden. Das dürfte eine Voraussetzung für sein erfolgreiches Teammanagement sein. Denn beim Grand-Prix-Sieg von McLaren-Pilot und Vorjahresweltmeister Lando Norris hatten Antonelli (5.) und Russell (4.) mit erheblichen Schwankungen bei der Leistung ihres Dienstwagens zu kämpfen.

Vergleich Senna und Antonelli

«Ich bin sehr enttäuscht. Um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich wütend, aber ich werde das alles erstmal beiseitelassen, weil das Team den Titel geholt hat», meinte Antonelli, der sich auf dem nassen Kurs gleich mehrfach drehte. Ausgerechnet auf der Hausstrecke seines Idols Ayrton Senna.

Foto: Andre Penner/AP/dpa Die Rennen in Interlagos bieten immer eine starke Show.

In die Sphäre des 1994 verstorbenen dreimaligen Weltmeisters aus Brasilien könnte Antonelli einmal vordringen. Mit 20 Jahren und 68 Tagen ist er der jüngste Weltmeister in der Formel-1-Geschichte. An Senna will Wolff seinen jungen Star-Fahrer aus Italien aber noch nicht messen.

Noch ein «Senninha»

«Senna ist eine Legende dieses Sports. Wer er als Mensch war, wer er als Rennfahrer war. Ich finde, dass es einen enormen Druck bedeutet, einem 20 Jahre alten Fahrer solche Maßstäbe aufzuerlegen», erläuterte Wolff. Er hat aber natürlich mitbekommen, wie vertraut Sennas Familie Antonelli bei einem Besuch im Vorfeld des Rennens in Brasilien empfangen hat.