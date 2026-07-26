«Fighter» Antonelli: Norris siegt vor Sommerpause

Budapest (dpa) - Weltmeister Lando Norris zeigte nach seinem ersten Saisonerfolg in der Formel 1 die Siegerfaust und widmete seinem McLaren-Team eine Liebeserklärung. Nach seiner erfolgreichen Schadensbegrenzung bis auf das Podium musste sich der abgekämpfte WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli erstmal setzen und einen großen Schluck aus seiner Wasserflasche nehmen.

«Woooo! Wunderschön! Das Auto war unglaublich», jubelte Norris nach seinem Coup vor der Sommerpause und sagte in Richtung Team: «Herzlichen Glückwunsch, das habt ihr euch redlich verdient. Harte Arbeit zahlt sich aus. Macht einfach weiter so. Vielen Dank. Ich liebe euch alle.»

Antonelli zeigt seinen ganzen Willen

Gehandicapt von einer Strafversetzung um drei Plätze rettete sich Mercedes-Teenager Antonelli im heißen Reifen-Poker von Ungarn als Dritter noch auf das Podest. «Es war ein hartes Rennen», räumte der 19 Jahre alte WM-Führende ein. «Ich hätte mir nie vorstellen können, in dieser Situation zu sein. Ich bin sehr glücklich, das ist die beste Art, in die Sommerpause zu gehen. Wir müssen aber weiter Druck machen, denn die zweite Saisonhälfte wird hart.»

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Antonelli lieferte sich in den letzten Runden einen packenden Zweikampf mit Ferrari-Star Lewis Hamilton, der spät eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse kassierte. Der Italiener profitierte auch von einem späten Aus von Norris' Stallrivalen Oscar Piastri, der auf Podestkurs seinen McLaren wegen eines Getriebeschadens abstellen musste.

Hülkenberg jubelt erstmals für Audi

Zweiter hinter Norris wurde mit seinem besten Saisonergebnis - zusammen mit dem Großen Preis von Österreich - Max Verstappen im Red Bull. «Es ist unglaublich, wie zum Teufel wir den zweiten Platz geschafft haben», sagte der Niederländer verblüfft. «Ein tolles Ergebnis.»

Antonelli baute seine WM-Führung mit riesigem Kämpferherz nach dem Grand Prix in Budapest, der Mercedes ohnehin nicht besonders liegt, sogar auf 50 Zähler aus. «Das einzig Positive an diesem Wochenende ist, wie Kimi gefightet hat», befand Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Zweiter in der Fahrerwertung bleibt Hamilton, der sich mit Rang fünf begnügen musste.

Nico Hülkenberg raste von Startplatz zehn aus als Neunter sogar in die Punkte - es waren seine ersten Zähler für Audi. «Es war bisher ein bisschen mühsam. Es war immer irgendwas im Weg. Es war jetzt das erste Mal, das es gelaufen ist», sagte Hülkenberg dem TV-Sender Sky und freute sich seine «Belohnung».

Erstmals kein Mercedes auf Pole

Nach einer vierwöchigen Sommerpause setzt die Formel 1 ihre Saison am 23. August fort mit dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort. Mit der kurzfristigen Ergänzung von Malaysia als Ausrichter für den Grand Prix von Bahrain am 4. Oktober stehen noch zwölf Etappen auf dem Programm.

Foto: David Davies/PA Wire/dpa Kimi Antonelli beweist Kämpferherz in der Puszta.

In einem packenden Finish hatte sich Norris seine erste Pole Position als Weltmeister gesichert. Erstmals stand in dieser Saison kein Mercedes-Fahrer ganz vorn. Norris schnappte Rekordchampion Hamilton dessen fast schon sichere 105. Karriere-Pole mit der Winzigkeit von 0,012 Sekunden weg.

Anschließend wurde es chaotisch. Sowohl Hamilton wegen Behinderung von Norris-Stallrivale Piastri als auch Antonelli wegen zu schnellen Fahrens während einer Gelb-Phase wurden strafversetzt. Hamilton fiel von Position zwei auf fünf zurück, Antonelli von vier auf sieben.

Piastri düpiert Norris

«Natürlich ist es schade, dass wir diese drei Plätze bekommen haben, aber es ist nun mal so», meinte Antonelli vor dem Start. «Wichtig ist, das Rennen optimal zu nutzen. Das Tempo ist gut, es ist böiger und etwas wärmer.»

40 Jahre nach der Formel-1-Premiere im damaligen Ostblock führte Norris das Feld in Ungarn in die erste Kurve. Doch vor allem Charles Leclerc im zweiten Ferrari, der wie auch Hamilton im Gegensatz zur Konkurrenz mit Softs gestartet war, fiel zurück. Antonellis Teamkollege George Russell kam so gut wie gar nicht vom Fleck und rutschte ans Ende des Feldes. Nach wenigen Hundert Metern verlor Norris seine Führung an Piastri, Verstappen im Red Bull nahm die Verfolgung des McLaren-Duos auf.

Foto: Gabriel Lopez/ZUMA Press Wire/dpa Lewis Hamilton wird in Ungarn bestraft.

Der viermalige Weltmeister, der sich erneut über die Leistungsfähigkeit seines Wagens heftig ausließ, hatte wiederum Hamilton im Rückspiegel. Der Engländer kam nicht am Niederländer vorbei und zog deshalb seinen Boxenstopp in der 14. Runde vor. Verstappen reagierte einen Umlauf später, doch kam erst hinter Hamilton wieder auf den Asphalt zurück.

«Aus dem Weg, du Idiot!»

Unter dem laustarken Jubel der Fans konterte der Red-Bull-Star aber und schob sich am Rekordweltmeister vorbei. «Das war ziemlich besonders», zollte die Box Verstappen für das fantastische Überholmanöver in Kurve eins Respekt. Piastri und Norris zogen nun mit frischen harten Reifen nach. Antonelli übernahm vorübergehend die Führung, gab sie nach seinem Stopp in der 23. Runde aber schnell wieder ab.

Ganz vorn gaben Norris und Piastri wieder das Tempo vor. Der Australier hatte nach seinem zweiten Stopp aber riesiges Pech, als ihn Williams-Mann Carlos Sainz aufhielt. «Aus dem Weg, du Idiot!», schimpfte Piastri über den Spanier. Das war Glück für Norris, der diesen kleinen Puffer nutzen konnte, um nach seinem zweiten Reifenwechsel in der 39. Runde vor seinem Teamkollegen auf den Kurs zurückzukehren.

Foto: Darko Bandic/AP/dpa Nico Hülkenberg holt seine ersten Punkte für Audi.

Antonelli wäre gerne mit nur einer Garageneinfahrt ausgekommen. «Schaffen wir es bis zum Ende?», fragte der Teenager aus Bologna in der Schlussphase. Die Mercedes-Strategen holten ihn aber in der 54. Runde noch einmal rein.