Argentinien gewinnt - Brasilien nur 1:1 gegen Venezuela

Buenos Aires (dpa) - Weltmeister Argentinien hat die dritte Partie in der Südamerika-Qualifikation für die Fußball-WM 2026 gewonnen. Die Albiceleste siegte im heimischen Estadio Monumental in der Hauptstadt Buenos Aires gegen Paraguay 1:0 (1:0).

In der 53. Minute begrüßte das Estadio Monumental mit stehenden Ovationen Messi, der im letzten Spiel noch verletzt fehlte. In der 75. Minute hätte der Profi von Inter Miami beinahe einen sehenswerten Treffer aus der Ecke erzielt - in hohem Bogen prallte der Ball aber nur gegen die Querlatte. Für die Albiceleste war es nach dem Auftakt gegen Ecuador (1:0) und dem Auswärtserfolg in Bolivien (3:0) der dritte Sieg.