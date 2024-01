Arsenals Eigentor hilft Klopp: Liverpool eine Runde weiter

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Das erlösende erste Tor für das Team von Trainer Jürgen Klopp erzielte Jakub Kiwior, der in der 80. Minute per Kopf ins eigene Netz traf. In der Nachspielzeit legte Luis Díaz nach (90.+5). Zuvor hatten die Reds zweimal die Latte des Arsenal-Tores getroffen. Die zunächst besseren Nordlondoner um den weitgehend enttäuschenden deutschen Nationalspieler Kai Havertz waren einmal am Querbalken gescheitert.