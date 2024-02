Athleten als «Versuchskaninchen»: Enhanced Games mit Doping

«Die Idee der Enhanced Games verdient keinen Kommentar. Wenn man jegliches Konzept von Fair Play und fairem Wettbewerb im Sport zerstören will, wäre dies ein guter Weg, dies zu tun», erklärte das Internationale Olympische Komitee mit ungewohnter Schärfe. «Kein Elternteil würde jemals wünschen, dass sein Kind an einem solch schädlichen Format teilnimmt, bei dem leistungssteigernde Drogen ein zentraler Bestandteil des Konzepts sind.»

Ein Sportler hat seine Bereitschaft für einen Start bei den Enhanced Games signalisiert. Der dreimalige australische Schwimm-Olympiasieger James Magnussen nennt in einem Video auf X, vormals Twitter, seine Beweggründe: «Vor allem ist es das Geld. Eine Million Dollar für einen Weltrekord zu bekommen.» Zudem sei er 32 Jahre alt und habe den Höhepunkt als Sportler hinter sich. Die Enhanced Games seien «eine echte Möglichkeit», nach der Karriere weiter Geld zu verdienen und weiter bei einem Weltklasse-Event aufzutreten. «Und es ist Entertainment. Ronaldo spielt doch auch in Saudi-Arabien», meinte Magnussen.

Für Athleten Deutschland fußt die Idee der Enhanced Games auf einer schrecklichen Vision von Olympischen Spielen, in der Athleten durch die Zulassung jeglicher leistungssteigernder Mittel «zu medizinischen Versuchskaninchen» werden. Sie würden «obendrein in eine medizinische Aufrüstungsspirale mit unabsehbaren Folgen für ihre Gesundheit geschickt», kritisierte die Interessenvertretung: «Anstatt fairen und sauberen Wettstreit fördern die Enhanced Games die entgrenzte Gier nach Rekorden und leugnen dabei die Gefahren, die mit der Einnahme zu Recht verbotener Substanzen einhergehen.» Deutsche Athleten würden sich auf Basis des Anti-Doping-Gesetzes darüber hinaus strafbar machen.

Die Kritik der Enhanced-Games-Macher am IOC, den Olympia-Startern keine Preisgelder zu zahlen und sie so in Armut und Verschuldung zu treiben, könne angesichts der prekären finanziellen Situation vieler Sportler «eine Verlockung» sein, am Milliardärsprojekt teilzunehmen, warnte Athleten Deutschland. «Die Entstehung solcher Alternativ-Wettbewerbe mit potenziell hohen Reichweiten sollte ein weiterer Anreiz für das IOC sein, die Athleten endlich für ihre Spitzenleistungen zu vergüten», erklärte die Vereinigung.