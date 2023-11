ATP-Finals: Zweiter Sieg für Djokovic - Weiterkommen offen

Djokovic hatte zum Auftakt in drei Sätzen gegen Rune gewonnen, dann aber in drei Sätzen gegen Sinner verloren. Nun muss der Weltranglisten-Erste warten, ob ihm Sinner ins Halbfinale verhilft. Hätte er Hurkacz in zwei Sätzen bezwungen, wäre er so gut wie sicher für das Halbfinale qualifiziert gewesen.