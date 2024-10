Nagelsmann gehen Offensivstars aus: Burkardt statt Havertz

Herzogenaurach (dpa) - Das wird personell spannend. Julian Nagelsmann muss für die beiden wegweisenden Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina und Gruppen-Topgegner Niederlande gleich mehrere neue Offensiv-Lösungen finden. Denn nach Jamal Musiala (Hüftgelenk) und Niclas Füllkrug (Achillessehnenreizung) wird auch Arsenal-Profi Kai Havertz wegen Problemen am linken Kniegelenk an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) auswärts in Zenica und drei Tage darauf in München gegen die Niederlande fehlen.