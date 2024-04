Aufruhr am «Handball-Olymp»: Fall Portner überschattet Pokal

Das mögliche Doping-Vergehen von Magdeburgs Torhüter Nikola Portner kommt daher zur Unzeit und überschattet die angekündigten Festtage. Die positive Wettkampfprobe des Schweizers, in der Methamphetamine gefunden worden waren, sowie seine vorläufige Suspendierung haben die Partien zwischen dem SCM und Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin sowie der SG Flensburg-Handewitt und den Herausforderern der MT Melsungen massiv in den Hintergrund gedrückt.

Die Vorzeichen für mitreißende Pokalspiele hätten kaum besser sein können. In Abwesenheit des zwölfmaligen Rekordgewinners THW Kiel wollen die Magdeburger ihren ersten Schritt in Richtung Triple gehen. Der Hauptstadt-Club kann seine herausragende Saison mit seinem zweiten Pokaltitel veredeln. Und die Vorfreude auf das Duell zwischen Flensburg und Melsungen ist nach dem packenden Bundesliga-Remis aus der Vorwoche ohnehin riesig.

Dass Magdeburg als Champions-League-Sieger die Schlagzeilen vor der Endrunde bestimmt, war abzusehen. Doch plötzlich liegt der öffentliche Fokus nicht mehr auf dem Sportlichen. Der Doping-Verdacht bringt Unruhe in die Mannschaft und gefährdet ihre ambitionierten Ziele im Saisonendspurt. Im Viertelfinale der Champions League müssen die Elbestädter Ende April beim polnischen Topclub KS Kielce ran. In der Liga hat der SCM beste Chancen auf den erneuten Meistertitel.

Portners Fehlen wäre ein herber sportlicher Verlust. Mit rund 30 Prozent gehaltener Bälle ist der Schweizer ein wichtiger Rückhalt beim SCM. Einen gleichwertigen Ersatz wird Trainer Bennet Wiegert so schnell nicht finden. In Sergey Hernandez ist zwar ein weiterer Spitzenmann im Team, doch die Auftritte des Spaniers sind nicht ganz so konstant. An seine Seite könnte Niclas Behrendt aus der zweiten Mannschaft gestellt werden - oder verpflichtet der SCM kurzfristig einen neuen Schlussmann?