Aufsteiger heiratet: Paderborns Matchwinner im Party-Stress

Paderborn (dpa) - Ob er mit der Mannschaft auf Party-Reise geht und wie überhaupt seine nächsten Tage aussehen werden, wusste Laurin Curda so kurz nach Abpfiff noch nicht - und das aus gutem Grund. «Ich habe am Freitag noch ne Hochzeit selber zu feiern. Deswegen ist der Plan ein bisschen eng getaktet», sagte der 24-Jährige, der mit seinem 2:1-Siegtreffer in der Verlängerung den SC Paderborn zum Aufstieg in die Bundesliga geschossen hatte. Erst aufsteigen, dann heiraten - «mal schauen, wie es läuft», sagte Curda zum weiteren Verlauf der Woche und grinste.

In der Partystimmung im Paderborner Stadion dachte der Defensivspieler, der 2023 zu den Ostwestfalen gekommen war, auch an schwere Zeiten. «Es wirbelt alles hoch. Ich erinnere mich gerade, wie ich damals hergekommen bin. Wie schwer es auch war», sagte er.

Trainer Kettemann: «Ich werde rübenrabenvoll sein»

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Trainer Ralf Kettemann konnte seine Gefühle noch nicht so richtig greifen. «Ich freue mich, wenn der Moment kommt, wenn ich Zugang zu den Gefühlen habe», sagte er. «Das wird crazy.» Der 39-Jährige trainierte bis zum vergangenen Sommer die Jugend des Karlsruher SC. Nun ist er für den dritten Bundesliga-Aufstieg des SC Paderborn nach 2014 und 2019 verantwortlich.

Das will er entsprechend feiern. Auf die Frage, ob er bei möglichen Vertragsgesprächen mit Spielern am Tag nach dem Aufstieg dabei sein werde, sagte Kettemann. «Auf keinen Fall, ich werde rübenrabenvoll sein.»

Foto: Swen Pförtner/dpa Ausgelassen feierten die Paderborner mit ihren Fans.

Kettemann hatte zuvor auf dem Platz gefeiert, mit seinen Spielern und den Fans, die geordnet den Platz stürmen durften. Auf einem schnell aufgebauten Podest vor der Haupttribüne ließen die Anhänger ihre Aufstiegshelden hochleben. Immer wieder spritzten die Spieler Bier in die Menge und tanzten zu lauter Partymusik. «Das war krass, den Leuten in die Augen zu schauen und zu sehen, was es ihnen bedeutet», sagte Kettemann.

Versprechen an die Fans: «Wir werden besser sein»