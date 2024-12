«Augen zu und durch»: Bayern- und BVB-Stars am Limit

München (dpa) - Bayern-Star Jamal Musiala postete als Weihnachtsgruß an seine Fans ein Familienfoto vor dem weltberühmten Christbaum am Rockefeller Center in New York. Torjäger Harry Kane hatte angekündigt, den kurzen Winterurlaub mit Frau und Kindern in der Sonne verbringen zu wollen. «Es war ein anstrengendes Jahr mit vielen Spielen», sagte der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft: «Es geht jetzt darum, sich so gut wie möglich zu erholen, um wieder für alle Wettbewerbe im neuen Jahr bereit zu sein.»