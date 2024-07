Lehrgeld statt Sieg: Verpasste Chance frustriert Zimmermann

Barcelonnette (dpa) - Georg Zimmermann war nach dem wiederholt verpassten Etappensieg vor allem sauer auf sich selbst. «Ich bin ein Ticken zu alt, um noch zu lernen. Langsam ist der Zeitpunkt gekommen, um Erfolge einzufahren und nicht noch Lehrgeld zu zahlen», sagte der enttäuschte Augsburger in der ARD. Die 18. Etappe der Tour de France nach Barcelonnette hätte der große Tag des 26-Jährigen werden sollen. Doch beim Sieg des Belgiers Victor Campenaerts war Zimmermann bei der entscheidenden Attacke platt und landete am Ende auf Platz 23.

Im vergangenen Jahr scheiterte der Augsburger Zimmermann knapp an seinem ersten Triumph auf einer Etappe des weltweit größten Rennens. Das will er dieses Mal ändern.

In einer der entstandenen Gruppen war auch Simon Geschke. Der Berliner hat ohnehin gute Erinnerungen an die Gegend um den Zielort Barcelonnette. Praktisch in Sichtweite - oben im Skigebiet Pra-Loup - gewann der Routinier 2015 als Solist eine Bergankunft der Tour. Bis heute ist es das Highlight des Kletterspezialisten, der am Ende des Jahres seine Karriere beendet.