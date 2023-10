Bachs Spiel auf Zeit: Die IOC-Session und die Russland-Frage

Vor der am Sonntag beginnenden Generalversammlung seines Internationalen Olympischen Komitees in der indischen Metropole machte Bach kurz Pause von heiklen Themen wie der Russland-Frage, die wohl auch bei der 141. IOC-Session nicht aufgelöst wird.

Zwar suspendierte der Dachverband Russlands Olympisches Komitee, weil das ROC die vier annektierten ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk als Mitglieder aufgenommen hat. Doch dieser von der IOC-Spitze verurteilte Bruch der Olympischen Charta und die Streichung der finanziellen Unterstützung für das ROC soll ausdrücklich keine Folgen für die Frage haben, die den Weltsport seit Monaten spaltet: Dürfen Sportlerinnen und Sportler aus Russland und seinem Unterstützer Belarus trotz des Angriffskriegs in der Ukraine an den Sommerspielen in Paris teilnehmen oder nicht?