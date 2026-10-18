Titelkämpfe in Shanghai

Bahnrad-WM: Gold für Teutenberg - Silber für Friedrich

Am Schlusstag der Titelkämpfe in Shanghai dürfen die deutschen Bahnradasse jubeln. Teutenberg ist in seiner Spezialdisziplin nicht zu schlagen, Friedrich holt in einer Millimeter-Entscheidung Silber.

Tim Torn Teutenberg ist Weltmeister im Ausscheidungsfahren. (Archivbild) Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Tim Torn Teutenberg ist Weltmeister im Ausscheidungsfahren. (Archivbild)

Shanghai (dpa) - Erst rauschte Tim Torn Teutenberg zu Gold in seiner Spezialdisziplin Ausscheidungsfahren, dann holte sich Lea Sophie Friedrich Silber im Keirin. Am Schlusstag der Weltmeisterschaften in Shanghai haben die deutschen Bahnradasse für weitere Erfolge gesorgt.

Der Kölner Teutenberg siegte im Ausscheidungsfahren souverän vor dem Dänen Tobias Hansen und dem Belgier Jules Hesters. Für den 24-Jährigen ist es die zweite Medaille, nachdem er bereits am Samstag Bronze im Omnium gewonnen hatte. Seine Spezialdisziplin ist aber das Ausscheidungsfahren. Dort hatte Teutenberg bereits 2023 und 2025 den EM-Titel gewonnen. Dazu gewann er in diesem Jahr EM-Silber.

Im Kampfsprint Keirin zeigte Friedrich ihre Klasse. Die achtmalige Weltmeisterin belegte in einer Millimeter-Entscheidung den zweiten Platz hinter der Russin Alina Lysenko. Dritte wurde die Britin Emma Finucane.

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Für das deutsche Team waren es bei den Titelkämpfen in China bereits die Medaillen Nummer sieben und acht.

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