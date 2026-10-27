Auszeichnung für Bayern-Star

Ballon-d'Or-Chef: So knapp war Kanes Vorsprung auf Mbappé

Harry Kane bekommt den Ballon d'Or - der zweitplatzierte Kylian Mbappé geht leer aus. Nun verrät der Organisator der Preisverleihung, wie eng die Abstimmung war.

Gewinner des Ballon d'Or: Bayern-Stürmer Harry Kane. Foto: Kin Cheung/AP/dpa
Gewinner des Ballon d'Or: Bayern-Stürmer Harry Kane.

London/München (dpa) - In einem spannenden Zweikampf um den Ballon d'Or hat sich Bayern-Stürmer Harry Kane nach Auskunft der Organisatoren nur ganz knapp vor Kylian Mbappé durchgesetzt. Der Vorsprung des Engländers bei der Journalistenwahl sei minimal gewesen, sagte Vincent Garcia, der Chefredakteur von «France Football». Das Fachmagazin hatte die Preisverleihung zusammen mit der Europäischen Fußball-Union UEFA veranstaltet.

«Es ging dieses Jahr wirklich nur um wenige Punkte», sagte Garcia im Anschluss an die Gala in London. Die genauen Zähler sollen zwar erst am Ende dieser Woche veröffentlicht werden. «Aber ich kann schon verraten, dass der Punktabstand zwischen Kane und Mbappé kleiner war als jener zwischen Rodri und Vini Jr. im Jahr 2024. Und das waren damals nur 41 Punkte», sagte Garcia.

Garcia: Kane hat im Abstimmungszeitraum aufgeholt

Stimmberechtigt für die Entscheidung waren jeweils ein Journalist oder eine Journalistin aus den Top-100-Nationen der FIFA-Weltrangliste. Diese wählten aus 30 Nominierten jeweils ihre zehn besten Spieler aus; der beste bekam 15 Punkte. Dann wurden abstufend die Zähler 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 und 1 verteilt.

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Garcia schilderte darüber hinaus, dass sich um die Wahl ein kleiner Krimi entwickelt hatte. Er habe verfolgt, wie die Stimmen im Abstimmungszeitraum eintrudelten. «Kylian war lange vorne, aber dann hat Kane aufgeholt. Und am Ende wurde es wirklich wegen ganz, ganz weniger Punkte entschieden.»

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