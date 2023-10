PSG zurück auf Kurs - Ex-Dortmunder treffen für City

Paris/Barcelona (dpa) - Paris Saint-Germain ist auch dank Fußball-Superstar Kylian Mbappé in der Champions League wieder auf Kurs.

Die Franzosen setzten sich mit 3:0 (1:0) gegen die AC Mailand durch und rückten auf den ersten Tabellenplatz in der Dortmunder Gruppe F vor. Mbappé (32. Minute), der ehemalige Frankfurter Randal Kolo Muani (53.) und Lee Kang-in (89.) machten die Tore für PSG.

Titelverteidiger Manchester City und der FC Barcelona befinden sich ebenfalls auf dem Weg in Richtung K.o.-Phase. City gewann sein Auswärtsspiel bei den Young Boys Bern mit 3:1 (0:0), Barcelona hatte sich zuvor mit 2:1 (2:0) gegen Schachtar Donezk durchgesetzt. Die Ex-Dortmunder Manuel Akanji (48.) und Erling Haaland (67./Foulelfmeter/86.) erzielten die Tore für die Engländer, die den dritten Sieg im dritten Spiel holten. Meschack Elia (52.) traf für die Schweizer, die nun fünf Punkte Rückstand auf die zweitplatzierten Leipziger haben.

Barça hat wie City in dieser Königsklassen-Spielzeit noch keine Punkte abgegeben. Ferran Torres (28.) und Fermín López (36.) trafen für die Katalanen, die am Samstag im Clásico Real Madrid empfangen. Georgiy Sudakov (62.) machte den Anschlusstreffer für die Ukrainer, die Barcelona das erste Gegentor in dieser Königsklassen-Saison zufügten. Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan spielte bei Barça durch.