Basketballerinnen siegen ohne Sabally-Schwestern in Berlin

Berlin (dpa) - Auch ohne ihre Stars haben Deutschlands Basketballerinnen den Olympia-Test gegen Nigeria in Berlin mit Bravour bestanden. Die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis setzte sich gegen den Afrikameister 77:63 (40:31) durch und gewann das einzige Länderspiel in der Heimat in diesem Sommer. Beste Werferinnen beim EM-Sechsten waren die gebürtige Amerikanerin Alexis Peterson (22 Punkte), die gerade erst einen deutschen Pass bekommen hat, und Marie Gülich (16).

Viel Zeit bis zum ersten Olympia-Turnier für das Team überhaupt bleibt nicht mehr, bereits am Montag in einer Woche geht es los. Zuvor stehen in London noch zwei Tests gegen Gold-Favorit USA und Großbritannien auf dem Programm. Dort sollen endlich auch die Sabally-Schwestern und Fiebich dabei sein. In der Vorrunde in Lille geht es dann in Gruppe C zum Auftakt gegen Belgien und anschließend noch gegen Japan und die USA um den Einzug in die K.-o.-Runde.