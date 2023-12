Bayer Favorit? Alonso: «Gibt auch St. Pauli und Düsseldorf»

Trotz des letztlich standesgemäßen 3:1 im Achtelfinale zeigte dies am Mittwoch auch der Zweitliga-Zehnte SC Paderborn. «Mit 3:3 Torschüssen in Leverkusen in die Halbzeit zu gehen, haben noch nicht ganz so viele geschafft», sagte Trainer Lukas Kwasniok. Ziel sei es gewesen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten, sagte der Coach, «und uns nicht einzuigeln wie es der ein oder andere Bundesligist hier getan hat». Was Kwasniok nicht aussprach: Wie auch Dortmund drei Tage zuvor beim 1:1.