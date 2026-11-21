Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat mit einem glanzvollen 4:0 (1:0) gegen Aufsteiger SC Paderborn seinen Platz in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga vorerst zementiert. Neuzugang Afonso Moreira mit einem Doppelpack in der 14. und 48. Minute, Torjäger Patrik Schick (51.) und Ezequiel Fernàndez (59.) bescherten dem stark auftrumpfenden Tabellenfünften (19 Punkte) zugleich eine erfolgreiche Generalprobe für das schwere Europa-League-Gastspiel bei Dinamo Zagreb am kommenden Donnerstag.

Vor 29.873 Zuschauern war Bayer dem Neuling in allen Belangen überlegen und überzeugte mit Spielfreude und Offensivpower. Angesichts einer Vielzahl von Chancen hätte der Erfolg noch deutlich höher ausfallen können. Paderborn war dem Kombinationswirbel der Werkself nicht gewachsen und verharrt mit zehn Punkten weiter in der unteren Tabellenhälfte.

Leverkusener Dominanz

Die Hausherren, die auch im achten Pflichtspiel gegen die Ostwestfalen unbesiegt blieben, machten von Beginn an Druck und hätten durch Schick schon nach zwei Minuten in Führung gehen können. Der 30 Jahre alte Tscheche zielte bei seinem Direktschuss aber zu ungenau, sodass Gäste-Torhüter Nahuel Noll ohne Mühe klären konnte.

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Der 23-Jährige avancierte in der Anfangsphase zum großen Rückhalt des Aufsteigers, als er innerhalb kurzer Zeit gleich dreimal in höchster Not rettete. Erst parierte Noll einen Schuss von Nathan Tella, dann einen Kopfball von Moreira und schließlich war er auch bei einem von einem Mitspieler abgefälschten Ball ins kurze Eck mit dem Fuß zur Stelle.

Foto: Thomas Frey/dpa Erzielte seine ersten Bundesligatore: Afonso Moreira.

Paderborn fand gegen das schnelle Kombinationsspiel der Leverkusener keine Mittel und kam kaum einmal aus der eigenen Hälfte heraus. Die Führung für die Werkself fiel daher fast zwangsläufig. Moreira tanzte im Strafraum seinen Gegenspieler Jano ter Horst aus und ließ Noll aus kurzer Distanz keine Chance. Es war das erste Bundesligator für den im Sommer von Olympique Lyon gekommenen Portugiesen.

In der Folge nahmen die Hausherren ein wenig das Tempo aus dem Spiel, das sie aber weiter nach Belieben kontrollierten. Schick hätte nach einer halben Stunde das 2:0 machen müssen, köpfte den Ball völlig frei stehend aus rund acht Metern aber weit am Tor vorbei. So blieb es bis zur Pause bei dem knappen Vorsprung.

Bayer-Blitzstart nach der Pause

Wie schon in Halbzeit eins legte Bayer auch nach dem Wechsel einen Blitzstart hin und belohnte sich mit zwei Treffern in den ersten sechs Minuten. Zweimal legte der agile Tella auf - erst für Moreira, dann für Schick. Damit war die Partie entschieden.

In der 53. Minute gaben dann auch die überforderten Gäste den ersten Torschuss ab. Stefano Marino verfehlte jedoch knapp das Bayer-Gehäuse. Ein Signal war das aber nicht. Wenige Minuten später legte stattdessen Leverkusen nach. Dieses Mal bereitete Doppeltorschütze Moreira vor, Fernàndez vollendete unbedrängt per Flachschuss ins rechte Eck.