Bayern-Basketballer holen Weltmeister Voigtmann

Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Voigtmann mit der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes durch eine Niederlage gegen Serbien Bronze verpasst und wurde Vierter. Für Chefcoach Herbert war es das letzte Turnier als Bundestrainer. Sein Nachfolger wird am Donnerstag präsentiert.

Voigtmann spielte zuletzt 2016 für die Frankfurt Skyliners in der Bundesliga. Über Stationen beim spanischen Club Baskonia und ZSKA Moskau in Russland ging es für ihn nach Italien. «Ich bin sehr froh, in München zu sein und nach langen Jahren im Ausland nach Deutschland und in die Bundesliga zurückzukehren», sagte Voigtmann.