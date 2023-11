Bayern-Chef Dreesen: Kader-Engpass als Chance für Talente

München (dpa) - Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen sieht in dem aktuellen Münchner Kader eine Chance für Talente. «Wir haben im Moment in der Abwehr eine Sondersituation, die nicht vorhersehbar war. Natürlich stößt der Kader im Falle von Verletzungen an gewisse Grenzen. Aber solche Situationen sind gemacht für die jungen Talente», sagte Dreesen in einem Interview von «Münchner Merkur/tz».